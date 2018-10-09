زعيم كوريا الشمالية يدعو بابا الفاتيكان لزيارة بلاده

أفاد كيم أوي كيوم المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون دعا بابا الفاتيكان فرانسيس لزيارة بيونغ يانغ.

وقال المتحدث كيوم: "الرئيس مون جاي إن سيقوم أثناء زيارته المخططة إلى أوروبا الأسبوع القادم بتسليم دعوة من كيم جونغ أون لبابا الفاتيكان.

وأضاف أن كيم قال لمون أثناء قمتهما الثنائية التي جرت في بيونغ يانغ بين الـ18 والـ20 من سبتمبر الماضي، إنه يريد أن يدعو بابا الفاتيكان فرانسيس لزيارة كوريا الشمالية.

المصدر: تاس