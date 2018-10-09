الضحية 34 تلميذة هندية.. تحرشوا بهن فاحتججن فاعتدوا عليهن بالضرب

تعرضت 34 تلميذة هندية تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عاما إلى الاعتداء بالضرب بالعصي، من طرف مجموعة من الفتية وأمهاتهم وجيرانهم، بعد أن تحرش الفتية بهن جنسيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة الهندية أن الهجوم وقع يوم السبت الماضي، خارج مدرسة داخلية تديرها الحكومة في ولاية بيهار في شرق الهند، بعد سلسلة من التحرشات الجنسية في مختلف أرجاء البلاد أثارت حالة من الغضب.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت 10 أشخاص منهم 4 نساء، على خلفية هذه الحادثة.

وتمثلت حيثيات الحادثة في إقدام مجموعة من الفتية على التحرش بالتلميذات، اللاتي احتججن على ذلك، ما دفع الفتية إلى مغادرة المكان، ليعودوا في وقت لاحق مع مجموعة تتكون من 20 شخصا يحملون عصيا، واعتدوا عليهن بالضرب.

ووفقا لمسح أجرته مؤسسة "تومسون رويترز" شمل نحو 550 خبيرا في قضايا المرأة ونشر في يونيو الماضي، فإن الهند أكثر دول العالم خطرا على النساء بسبب ارتفاع معدلات العنف الجنسي والعمل بالسخرة.

المصدر: رويترز