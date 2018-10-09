الرئيس الألماني قلق من تزايد العنصرية في بلاده

أعرب الرئيس الألماني ​فرانك فالتر شتاينماير​ عن "قلقه حيال ازدياد ​العنصرية​ في بلاده"، مؤكدا أن "​ألمانيا​ ستتناول هذا الأمر بشكل مكثف خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح الرئيس الألماني خلال اجتماعه مع ممثلي جمعيات ​المهاجرين​ التابعة لبلدان مختلفة، في القصر الرئاسي ببرلين​، أن "المهاجرين رغم قدومهم على أنهم عمال ضيوف إلا أنهم لعبوا دورا هاما في تنمية البلاد وبناء مستقبلها".

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن شتاينماير استمع خلال اللقاء إلى رؤى وأفكار ممثلي الجمعيات حول حوادث العنصرية، التي ازدادت انتشارا في الآونة الأخيرة.

هذا ولا تعتبر ألمانيا استثناء حيث أدى ازدياد العنصرية في بعض الدول الأوروبية إلى صعود الأحزاب اليمينية، المناهضة للهجرة.

المصدر: الأناضول