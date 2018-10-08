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لاريجاني لـRT: إسرائيل لن تقدم على أي خطوة جدية في سوريا بعد تسلم دمشق منظومات "إس-300"

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استبعد رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الاثنين، إقدام إسرائيل على أي عمل جدي في سوريا بعد أن سلمت موسكو لدمشق منظومة الدفاع الجوي "إس-300".

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وفي حديث حصري لـRT، على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوراسيا، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، أكد لاريجاني وجود اتفاق تام بين إيران وروسيا بشأن سوريا.

وفي تعليقه على إعلان إسرائيل عزمها على استهداف منظومات "إس-300" التي زودت موسكو دمشق بها بعد تحطم طائرة "إيل-20" الروسية فوق سوريا، في 17 سبتمبر، قال لاريجاني: "لا أعتقد أن الإسرائيليين قادرون على الإقدام على أي خطوة جدية، ومن حق روسيا نشر منظومة "إس-300" في سوريا والدفاع عن مصالحها، سيما بعد الهجوم الإسرائيلي على الطائرة الروسية، وهذا حق مشروع لروسيا".

المصدر: RT

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