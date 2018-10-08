الولايات المتحدة: "أيدي إيران ليست نظيفة"

اتهمت الولايات المتحدة الاثنين طهران بأن "أيديها ليست نظيفة"، وذلك خلال مواجهتها بدعوى رفعتها طهران لفك تجميد مليارات الدولارات الإيرانية التي خُصصت لضحايا "الإرهاب" الأمريكيين.

وقالت واشنطن "إن دعم إيران للإرهاب العالمي"، في إشارة إلى عمليات تفجير وخطف طائرات، يجب أن يسقط دعواها في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

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وقال المسؤول القانوني في الخارجية الأمريكية ريتشارد فيسيك للمحكمة "تأتي إيران إلى المحكمة بأيد غير نظيفة.. حقا إنه عرض ينم عن سوء نية لافت".

وأضاف "الأفعال في صلب هذه القضية تتركز على دعم إيران للإرهاب العالمي (...) وأفعال إيران السيئة تتضمن دعم "تفجيرات إرهابية" واغتيالات وعمليات خطف أشخاص وخطف طائرات".

واتهم فيسيك أيضا "القادة الكبار" في إيران بـ"تشجيع الإرهاب والترويج له"، و"انتهاك الالتزامات بمنع انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية وتهريب السلاح"، مشيرا إلى استخدام طهران لمعاهدة 1955 لدعم قضيتها "إساءة" للهيبة القضائية.

واستدرجت إيران واشنطن عام 2016 إلى أعلى محاكم الأمم المتحدة بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما بتخصيص ملياري دولار لضحايا هجمات تتهم طهران بتنفيذها، وقالت طهران إن القضية تخرق "اتفاقية صداقة" مبرمة عام 1955 بين البلدين قبل قيام الثورة الإسلامية.

ومزقت واشنطن المعاهدة الأسبوع الماضي بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة الولايات المتحدة بأن تخفف العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 .

المصدر: أ ف ب