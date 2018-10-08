موقع بريطاني يزعم الكشف عن هوية المشتبه به الثاني في تسميم العميل سكريبال

نشر موقع "بيلينغ كات" تقريرا قال فيه إنه تمكن من تحديد هوية المشتبه به الثاني في تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال، الذي كان يعمل تحت الاسم المستعار "ألكسندر بيتروف".

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وأكد الموقع الاستقصائي البريطاني أن فريقه تمكن من "تقصي بعض الحقائق الأساسية من ماضي الرجل المدعو ألكسندر بيتروف"، استنادا إلى المعلومات التي حصل عليها من "مصادر مفتوحة عديدة وشهادات من يعرفون الرجل ونسخ أوراقه الثبوتية، بما فيها نسخة جواز السفر".

واستنتج الموقع أن الشخص المدعو "ألكسندر بيتروف" واسمه الحقيقي "ألكسندر ميشكين" ولد بتاريخ 3.07.1979 في قرية لويغا الواقعة في مقاطعة أرخانغلسك بشمال غرب روسيا، وهو من خريجي إحدى أكاديميات النخبة للطب العسكري في روسيا، وكان يعمل طبيبا عسكريا في القوات البحرية الروسية.

وتم تجنيد "ميشكين" في صفوف هيئة الاستخبارات العامة الروسية لدى هيئة الأركان العامة الروسية (GRU) قبل العام 2010 في فترة مشاركته في بحوث طبية، وبحلول العام 2010 انتقل إلى موسكو، حيث حصل على اسمه المستعار "ألكسندر بيتروف" والبطاقة الشخصية الداخلية الموازية وجواز السفر الثاني.

ونشر الموقع الصفحتين الأوليتين من جواز سفر"ميشكين"، اللتين تحتويان على صورته و"اسمه الحقيقي" وتاريخ ومكان والولادة.

وفي فترة 2011-2018 تنقل "ألكسندر ميشكين" كثيرا مستخدما هويته المستعارة، حيث زار أكثر من مرة أوكرانيا وجمهورية ترانسنيستريا (برينديستروفيه) غير المعترف بها، وآخر رحلاته إلى أوكرانيا كانت في ديسمبر 2013، أي أثناء أحداث "الميدان" في العاصمة كييف.

ورجح "بيلينغ كات" أن ميشكين كان يحمل رتبة مقدم أو عقيد وقت مشاركته في تنفيذ الهجوم الكيميائي المزعوم ضد الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس الماضي.

وأضاف الموقع أن فريقه أجرى مقابلات مع "عدد من المصادر التي تعرف ميشكين، من مدينة سان بطرسبورغ وقرية لويغا، مسقط رأسه"، متعهدا بنشر "تقرير كامل" بشأن هوية ميشكين يوم الثلاثاء 9 أكتوبر، يتضمن "أدلة الطب الشرعي" التي تثبت تطابق تركيب عظام الجمجمة وملامح الوجه لـ"ألكسندر بيتروف" و"ألكسندر بيشكين".

المصدر: bellingcat.com











