لاريجاني يذكر بدور بوتين في إغلاق "الملف النووي" الإيراني

بحث رئيس المجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، مع رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، الاتفاق النووي مع إيران، ضمن قضايا أخرى ذات الأهمية بالنسبة إلى الدولتين.

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وخلال لقاء عقد في إطار الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوراسيا، والتي تجري أعماله حاليا في مدينة أنطاليا التركية، اعتبر لاريجاني أن سياسة واشنطن تخلق "مشاكل لجميع البلدان"، الأمر الذي يتطلب من الدول العمل سوية للتصدي لهذه السياسة.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن بلاده، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، لا تزال متمسكة ببنوده، مشيرا إلى الدور الذي لعبه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في إغلاق الملف النووي الإيراني.

وقيم لاريجاني إيجابا العلاقات الراهنة بين إيران وروسيا، موضحا أن هذه العلاقات تتطور باطراد سواء على مستوى التعاون بين برلماني البلدين أو العمل المشترك بينهما في القطاعين المصرفي والنفطي.

وتناول اللقاء بين فولودين ولاريجاني أيضا، خطط طهران لتنظيم مؤتمر دولي حول محاربة الإرهاب والتعاون الإقليمي، (بعد عقد المؤتمر المماثل في إسلام آباد في 2017).

المصدر: RT