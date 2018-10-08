أمريكا تجهز مقاتلات "F-35" لمواجهة صواريخ "إس-300" في سوريا

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أن المقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس من طراز F-35 Lightning II تستعد لتجارب قتالية واسعة النطاق في نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوكالة نقلا عن نائب مدير المشتريات والدعم اللوجستي في البنتاغون، إلين لورد أن الاختبارات التشغيلية الكاملة ستكون خطوة مهمة نحو إطلاق الإنتاج الضخم للطائرات، المقرر في منتصف صيف عام 2019.

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وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الاختبارات هدفها تقييم قدرات المقاتلات ضد أنظمة الدفاع الجوي الروسية والصينية والسورية، وعلى وجه الخصوص أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 وS-400.

يذكر أنه كان من المفترض أن تبدأ الاختبارات القتالية الكاملة للمقاتلات في سبتمبر، ولكن تم تأجيلها بسبب التأخير في تحديث البرمجيات من قبل الشركة المصنعة لوكهيد مارتن.

وتستعين الولايات المتحدة الأمريكية بـ 320 مقاتلة من الطراز المذكور أعلاه في 15 قاعدة جوية حول العالم.

المصدر: لينتا.رو