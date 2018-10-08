انفجار ضخم في مصفاة شرقي كندا (فيديو)

هز انفجار ضخم مصفاة تابعة لشركة Irving Oil في مدينة سينت جون شرقي كندا، حسبما أفادت قناة CBC الكندية، اليوم الاثنين.

وروى سكان محليون للقناة أنهم سمعوا دوي انفجار كبير سبقه اندلاع حريق بالمصفاة. وقال أحد الشهود أن ارتفاع ألسنة النيران بلغ 30 مترا وأن الحريق ينتشر بسرعة كبيرة.

ولم تأت حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وتعد المصفاة التي تم تدشينها عام 1960، أكبر مصنع لتكرير النفط في كندا وتنتج أكثر من 300 ألف برميل من المشتقات النفطية في اليوم.

فيما أكدت شركة Irving Oil، عبر بيان نشرته على صفحتها في تويتر، وقوع "حادث أليم"، مؤكدة أنها مستمرة في تقييم الوضع.

المصدر: وكالات