زعيمة إسكتلندا تأمل في إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة وزراء إسكتلندا، نيكولا ستورجيون، زعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي، إن حزبها سيؤيد تنظيم استفتاء جديدا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأضافت رئيسة الوزراء أن إسكتلندا لن تتراجع عن موقفها، حيث صوتت للبقاء في الاتحاد الأوروبي لكنها أجبرت على المغادرة.

ويشغل "الحزب الوطني" بزعامة ستورجيون نحو نصف المقاعد في البرلمان.

وتُظهر استطلاعات للرأي أن تأييدا شعبيا لاستقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة لا يزال عند مستواه، أي 45%، منذ استفتاء نُظم عام 2014.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن دعم السياسيين الإسكتلنديين من أجل إعطاء الشعب البريطاني الكلمة الأخيرة في نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة دفعة كبيرة لأولئك الذين يضغطون من أجل إجراء استفتاء جديد، حيث من بينهم حزب العمال الذي أشار إلى دعمه للتحرك في الشهر الماضي.

وقد أطلقت "الإندبندنت" حملتها الخاصة لإعطاء الشعب البريطاني فرصة "القول الفصل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، من خلال الاستفتاء الشعبي بغض النظر عن نتيجة المفاوضات.

المصدر: وكالات