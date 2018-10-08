إسرائيليان بين ضحايا انفجار بمنزل في كيشيناو

تم التعرف على إسرائيليين اثنين من بين 4 قتلوا في انفجار وقع يوم السبت في مبنى سكني مرتفع في العاصمة المولدوفية كيشيناو، وفقا لما ذكره راديو كان الإسرائيلي اليوم.

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وما زال سبب هذا الانفجار غامضا، ويرجح أن يكون ناجما عن أسطوانة غاز، وفقا لأحدث البيانات.

وقالت الاذاعة إن "إسرائيليين يبلغان من العمر 70 عاما توفيا في انفجار أسطوانة غاز في كيشيناو". وأضافت أن "الدبلوماسيين الإسرائيليين ينظمون عملية نقل الجثمانين إلى إسرائيل لتسليمهما لذويهما".

وأدى الانفجار الذي وقع مساء السبت إلى تدمير جزئي للمبنى المؤلف من 20 طابقا في العاصمة المولدوفية. واكتشف رجال الإنقاذ في مسرح المأساة، أولاً جثتي امرأة وطفل، وفي وقت لاحق تم العثور على جثة امرأة أخرى تحت الأنقاض، فيما توفي أحد المصابين في المستشفى.

ويذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي أفيغدور ليبرمان ينحدر أصلا من يهود مولدوفا قبل أن يهاجر إلى إسرائيل ويشكل حزب "إسرائيل بيتنا" هناك.

المصدر: نوفوستي