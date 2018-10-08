صحيفة: لقاء بوتين طوق نجاة لنتنياهو على خلفية إسقاط طائرة إيل-20 الروسية

كتبت صحيفة "The Daily Telegraph" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على إجراء لقاء آخر، مما يدل على تحسن العلاقات بين البلدين.

وذكرت الصحيفة أن العلاقات بين روسيا وإسرائيل تدهورت بشكل جدي بعد حادث إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية التي كانت تقل 15 عسكريا روسيا بنيران الدفاع الجوي السوري بالخطأ أثناء التصدي لغارة إسرائيلية.

وأعلن نتنياهو عن لقائه المقبل مع الرئيس بوتين في جلسة الحكومة الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان أثناء لقائهما التنسيق العسكري في سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس بوتين الذي غفر لإسرائيل هذا الحادث، دعا نتنياهو في الوقت ذاته إلى ضرورة منع وقوع حوادث مماثلة لاحقا".

هذا وتسبب توريد منظومات "إس-300" الصاروخية الروسية إلى سوريا الأسبوع الماضي في المزيد من التوتر في العلاقات بين البلدين. وتتوقع موسكو أن تسمح منظومتها للجيش السوري بردع الغارات الإسرائيلية.

من جهتها تعبر إسرائيل عن قلقها من زيادة نفوذ إيران وحزب الله في سوريا. وكان نتنياهو قد توعد في الماضي بمنع توسع التواجد الإيراني في سوريا وتحويلها إلى جسر لنقل الأسلحة إلى لبنان. ومنذ عام 2017 نفذت إسرائيل أكثر من 200 غارة على المنشآت الإيرانية في سوريا. وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من المعروف كيف سيؤثر تسليم منظومات "إس-300" لسوريا على الاستراتيجية الإسرائيلية في هذا المجال.

ووصفت الصحيفة الإعلان عن اللقاء المقبل مع بوتين بأنه شعاع من أشعة الشمس في يوم مظلم بالنسبة لنتنياهو.

ويأتي ذلك على خلفية بدء محاكمة زوجة نتنياهو سارة بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة أمس الأحد في إسرائيل. ويؤكد الاتهام أن سارة نتنياهو كانت تتصرف بأموال الميزانية بشكل غير شرعي، حيث أنفقت 100 ألف دولار لحجز الطعام إلى مقر رئيس الوزراء من المطاعم رغم وجود الطباخ الخاص فيه.

المصدر: Inotv.ru