رئيس المكسيك المنتخب: سأنظر في تشريع بعض المخدرات!

كشف الرئيس المكسيكي المنتخب، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عن أنه يفكر في إضفاء الشرعية على أنواع معينة من المخدرات في إطار استراتيجية أوسع لمكافحة الفقر والجريمة في البلاد.

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وقال لوبيز أوبرادور في ولاية زاكاتيكاس إن الاقتراح الذي طرحه وزير الدفاع في الآونة الأخيرة ،والذي أيد إباحة استخدام الأفيون لأغراض طبية، مهم وإنه لن يستبعد أي شيء.

وأضاف: "ما اقترحه مهم. لا بد من اتخاذ موقف شامل للمشكلة الرهيبة المتعلقة بانعدام الأمن والعنف".

وأشار إلى أنّه سيبحث دفع مبالغ أكبر للمزارعين مقابل محصولهم من الذرة كوسيلة لثنيهم عن زراعة الخشخاش.

المصدر: رويترز