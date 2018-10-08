نائب رئيس الوزراء الإيطالي: هؤلاء أعداء لأوروبا!

وصف نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيسي بأنهما أعداء لأوروبا.

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وقال سالفيني، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان: "أعداء أوروبا هم المختبئون في خندق بروكسل... يونكر وموسكوفيسي هما اللذان جلبا الخوف وانعدام الأمان الوظيفي لأوروبا".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، هدد وزير الداخلية الإيطالي بإغلاق جميع المطارات الإيطالية، إذا ما قررت ألمانيا إعادة مهاجرين إلى إيطاليا عبر رحلات "تشارترز" تطبيقا لاتفاقات دبلن.

وكتب سالفيني على حسابه في "تويتر": "إذا ما فكر أحد في برلين أو بروكسل أن يعيد إلى إيطاليا عشرات المهاجرين على متن رحلات رخيصة " تشارترز" غير مسموح بها، فليعلم أنه لا يتوافر ولن يتوافر مطار. سنغلق المطارات كما أقفلنا المرافئ".

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت أنه "من غير المقرر حصول أي عملية لإعادة المهاجرين إلى إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة".

المصدر: وكالات