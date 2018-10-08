الخارجية الروسية ستستدعي سفيرة هولندا في موسكو اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه سيتم اليوم الاثنين استدعاء السفيرة الهولندية لدى موسكو، رينيه جونس بوس، بسبب الاتهامات الأخيرة بحق روسيا .

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الخارجية الروسية قولها: "فيما يخص حملة التضليل التي تقوم بها لاهاي، فسيتم اليوم الاثنين استدعاء السفيرة الهولندية إلى وزارة الخارجية الروسية".

وأفادت وزارة الدفاع الهولندية الأسبوع الماضي بأن المخابرات الهولندية تمكنت من منع وقوع "هجوم إلكتروني" على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطط له 4 مواطنين روس.

وأضافت أن "الهجوم المزعوم" خطط له في أبريل الماضي، وأن طرد الروس المشتبه بهم من هولندا حصل في الشهر ذاته. ولم يستبعد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا بهذا السبب.

من جهتها وصفت الخارجية الروسية هذه الاتهامات بأنها حملة دعائية جديدة تلحق ضررا كبيرا بالعلاقات بين البلدين. وأشارت إلى أن هذه الاتهامات وجهت إلى موسكو قبل بداية جلسة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المقررة غدا الثلاثاء وهدفها هو إنشاء خلفية سياسية "ضرورية" لتقديم مبادرات غير شرعية.

المصدر: نوفوستي