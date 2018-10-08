 
مباشر
عاجل
مراسلنا: مصدر أمني في الحديدة يعلن مقتل 5 مزارعين في غارة جوية استهدفت مزارع العسل في منطقة الحالي

قضية "بالجرم المشهود" تطيح بقائد في المارينز الأمريكي

أخبار العالم

قضية
News Corp Australia
الكولونيل جيمس شنيللي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kw7n

أعفي رئيس قوات المارينز، (سلاح مشاة البحرية الأمريكية)، الكولونيل جيمس شنيللي، من مهامه في داروين شمالي أستراليا بعد ضبطه يقود سيارته تحت تأثير الكحول.

وأقر الكولونيل، اليوم الاثنين، أمام محكمة داروين المحلية، بأنه مذنب وقد قاد سيارته تحت تأثير الكحول. ووصلت نسبة الكحول في دمه بعد خضوعه لاختبار من طرف عناصر الشرطة في الساعات الأولى من يوم الأحد 0.102٪.

من جهته، قال سلاح المارينز الأمريكي في بيان إن جيمس شنيللي البالغ من العمر 48 عاما "أُعفي من مهامه في 30 سبتمبر بسبب فقدان الثقة".

المصدر: "News.com"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا