قضية "بالجرم المشهود" تطيح بقائد في المارينز الأمريكي

أعفي رئيس قوات المارينز، (سلاح مشاة البحرية الأمريكية)، الكولونيل جيمس شنيللي، من مهامه في داروين شمالي أستراليا بعد ضبطه يقود سيارته تحت تأثير الكحول.

وأقر الكولونيل، اليوم الاثنين، أمام محكمة داروين المحلية، بأنه مذنب وقد قاد سيارته تحت تأثير الكحول. ووصلت نسبة الكحول في دمه بعد خضوعه لاختبار من طرف عناصر الشرطة في الساعات الأولى من يوم الأحد 0.102٪.

من جهته، قال سلاح المارينز الأمريكي في بيان إن جيمس شنيللي البالغ من العمر 48 عاما "أُعفي من مهامه في 30 سبتمبر بسبب فقدان الثقة".

المصدر: "News.com"