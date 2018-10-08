مسؤولة كورية شمالية رفيعة تشرف على مسألة نزع السلاح النووي تصل موسكو

وصلت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية، سوي سون هي، التي تشرف على مسألة نزع السلاح النووي، اليوم الاثنين، إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.

وأفادت السفارة الروسية لدى كوريا الشمالية في وقت سابق بأن المشاورات الثلاثية بين روسيا والصين وكوريا الشمالية على مستوى نواب وزراء الخارجية ستجري في موسكو الثلاثاء الـ9 أكتوبر الجاري.

والتقت سوي سون هي في بكين أمس الأحد نظيرها الصيني الممثل الخاص للحكومة الصينية لشؤون شبه الجزيرة الكورية كونغ شوانيو.

وتجري هذه المشاورات في ضوء الجهود التي تبذلها بيونغ يانغ لتطوير الحوار مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على المستوى العالي بشأن تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية وإحلال السلام الثابت في المنطقة.

المصدر: نوفوستي