بومبيو: بيونغ يانغ موافقة على تفتيش مواقعها النووية والصاروخية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، جاهز للسماح بدخول مفتشين دوليين مواقع كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

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وقال بومبيو بعد لقائه مع كيم خلال زيارة قصيرة إلى بيونغ يانغ، أمس الأحد، إن المفتشين سيزورون منشأة لاختبار محركات الصواريخ وموقع بونجي-ري للتجارب النووية "فور اتفاق الجانبين على الأمور اللوجستية".

وأضاف في إفادة صحفية في سيئول قبل توجهه إلى بكين أن الجانبين "قريبان جدا" من التوصل لاتفاق على تفاصيل قمة ثانية اقترحها كيم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة الشهر الماضي.

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وكانت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية قد قالت في وقت سابق إن كيم جونغ أون وصف محادثاته مع بومبيو مس الأحد بأنها "مثمرة ورائعة".

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن كيم وبومبيو اتفقا على ترتيب لقاء قمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في أقرب وقت ممكن" وبحثا احتمال مراقبة الولايات المتحدة خطوات بيونغ يانغ نحو نزع السلاح النووي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "كيم جونغ أون أعرب عن رضاه عن المحادثات المثمرة والرائعة مع مايك بومبيو والتي جرى خلالها تفهم المواقف المشتركة بشكل كامل وتبادل الآراء". وأضافت أن الجانبين اتفقا على عقد مفاوضات بشأن عقد قمة ثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.

وجاءت زيارة بومبيو إلى بيونغ يانغ وسط إشارات سلبية من كوريا الشمالية التي لم تحقق أفعالها مطالب واشنطن بتقديم قائمة كاملة لأسلحتها النووية واتخاذ خطوات لا رجعة فيها للتخلي عن ترسانة أسلحة قد تشكل تهديدا للولايات المتحدة.

المصدر: رويترز