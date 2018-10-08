لأول مرة.. بريطانيا تتدرب على محاربة روسيا بطائرات مسيرة!

ذكرت صحيفة "The Times" أن بريطانيا تستخدم للمرة الأولى طائرات حربية مسيرة في تدريبات عسكرية تجري في عمان، حيث تؤدي روسيا دور العدو الافتراضي.

وتشير الصحيفة إلى أن الحديث يدور حول طائرات من دون طيار تقل قيمتها عن ألف جنيه إسترليني، أي 1300 دولار، وهذا النوع يعد في بريطانيا هدية شائعة في أعياد الميلاد.

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ويستخدم الجيش البريطاني في هذه التدريبات، جرارات مدرعة تزن 30 طنا يتم التحكم فيها عن بعد، وهي مصممة لتطهير الأرض من الألغام.

هذا، ويشارك هذه الأيام 5500 عسكري بريطاني في مناورات "السيف السريع -3" التي تجري في سلطنة عمان، وتعد الأكبر خلال السنوات 17 الأخيرة.

وذكرت صحيفة "The Sunday Times" في هذا السياق أن هدف هذه المناورات يتمثل في تعزيز "الجاهزية لأي مواجهة مع الدبابات أو التشكيلات الروسية فيما يعرف بالحرب المختلطة".

وتشارك في هذه التدريبات العسكرية التي تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه إسترليني، 200 عربة مدرعة، وست سفن حربية، وسفينة إنزال، و8 طائرات من طراز "تيفون".

وتؤدي في سلسلة المعارضة الافتراضية، دور العدو الذي يستخدم دبابات "تي – 72" الروسية، كتيبة تابعة لخيالة الحرس الملكي.

المصدر: تاس