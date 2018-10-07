مادلين أولبرايت: ترامب هدية من السماء لبوتين

وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية سابقا مادلين أولبرايت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "هدية من السماء" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت أولبرايت في مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأمريكية إن "الروس يبذلون جهودا كبيرة لتقويض ديمقراطيتنا وعزلنا عن حلفائنا. وأعتقد بأن الكثير من النواحي ترامب هو هدية من السماء لبوتين"، مشيرة إلى خلافات ترامب مع الاتحاد الأوروبي والحلفاء في الناتو.

واعتبرت أولبرايت أن الرئيس ترامب لا يلتزم بعملية صياغة القرارات بدقة.

إقرأ المزيد

وقالت أيضا بهذا الخصوص، تعليقا على الاختلاف بين النهج السياسي للإدارة الأمريكية ومواقف ترامب، إن "آلية صياغة القرارات لا تعمل، فيتحدث الرئيس عن بعض الأمور، ويوضح شخص آخر ماذا كان يقصده، ثم لا يتفق (ترامب) مع ذلك".

وسبق لمادلين أولبرايت، التي كانت وزيرة للخارجية في 1997 – 2001، أن انتقدت الرئيس ترامب، حيث اعتبرته الرئيس الأقل ديمقراطية في تاريخ الولايات المتحدة. ورأت أولبرايت أن ترامب يعتبر نفسه "أعلى من القانون"، و يدلي بتصريحات مهينة لوسائل الإعلام.

المصدر: سي أن أن