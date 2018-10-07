إيطاليا تهدد بإغلاق مطاراتها أمام المهاجرين

هدد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بإقفال مطارات البلاد أمام رحلات "التشارترز" التي تقل مهاجرين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لا سيما ألمانيا.

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وقال سالفيني، اليوم الأحد عبر تغريدة في "تويتر": "إذا فكر أحد في برلين أو بروكسل في تنزيل عشرات المهاجرين في إيطاليا عبر رحلات غير مصرح بها، فعليه أن يعلم بأنه لا يوجد ولن يكون هناك أي مطار متاح لذلك. سنغلق المطارات كما أغلقنا الموانئ".

Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aereoporto disponibile.

Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso porti.#aeroportichiusihttps://t.co/XvYgELGTML — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 7 октября 2018 г.

ويأتي هذا التصريح لوزير الداخلية الإيطالي تعليقا على تقرير نشرته صحيفة "لا ريبوبليكا" أمس السبت، وأفادت فيه بأن الوكالة المعنية بالتعامل مع طالبي اللجوء في ألمانيا أرسلت "عشرات الخطابات" للمهاجرين تنصحهم فيها بالعودة إلى إيطاليا، بما في ذلك عبر رحلات "التشارترز".

ووفقا لمعلومات الصحيفة، فإن أول عملية نقل المهاجرين من ألمانيا إلى إيطاليا ستتم في الـ9 من أكتوبر الجاري، بحسب وكالة "رويترز".

غير أن وزارة الداخلية الألمانية أكدت لوكالة "دي بي اي" اليوم أنه "من غير المقرر حصول أي عملية لنقل المهاجرين إلى إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة".

في حين نقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قوله: "ليس مخططا على مدى الأيام المقبلة إرسال أي رحلات جوية لنقل المهاجرين".

يشار إلى أن تصريح سالفيني هذا يمثل تصعيدا جديدا لخلاف بين ألمانيا وإيطاليا العضوتين في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تقاسم المسؤولية المتعلقة باستقبال طالبي اللجوء.

المصدر: وكالات