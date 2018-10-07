ستولتنبرغ للصرب: قصفناكم من أجل حمايتكم

تحدث الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ خلال زيارته لصربيا عن دوافع العملية العسكرية للحلف ضد يوغسلافيا في نهاية التسعينات.

وقال ستولتنبرغ خلال لقائه مع طلبة في بلغراد، في معرض إجابته عن أسئلة الشباب التي كانت غالبيتها تتمحور حول قصف الناتو ليوغسلافيا عام 1999، "قمنا بذلك من أجل حماية المدنيين ووقف نظام ميلوشيفيتش".

وأضاف قوله إن "رسالتي الأهم تتمثل في أننا ننظر إلى المستقبل".

يذكر، أن حلف الناتو قصف بلغراد ومدنا صربية أخرى عام 1999 أثناء النزاع المسلح بين السلطات المركزية ليوغسلافيا آنذاك، بقيادة الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش، وبين الانفصاليين الألبان في إقليم كوسوفو جنوبي صربيا.

ويقوم الأمين العام للناتو حاليا بزيارة لصربيا بدأت أمس السبت، وتستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. ومن ثم يتوجه ستولتنبرغ إلى كرواتيا غدا الاثنين للقاء رئيسة الدولة كوليندا غرابار كيتاروفيتش.

المصدر: وسائل إعلام صربية