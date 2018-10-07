باول لإدارة ترامب: لا تتخذوا بوتين عدوا!

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب يجب ألا تحول القيادة الروسية إلى عدو للولايات المتحدة.

وفي تصريح أدلى به، اليوم الأحد، لشبكة CNN، قال باول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أعاد لمواطنيه كرامتهم الوطنية المفقودة بعد انقضاء حقبة الحرب الباردة. وهو أمر يجب أن نأخذه بالحسبان".

وأردف "يجب علينا عدم تحويله إلى عدو لنا. وليس كما يفكر البنتاغون ويعمل عليه في الوقت الحالي"، معربا عن قناعته بضرورة التركيز على البحث عن سبل دبلوماسية لحل المشكلات بين واشنطن وموسكو.

وبحسب باول، فقد كان يعرف، في فترة توليه الخارجية الأمريكية، "حل المشكلات بصورة جيدة بعيدا عن الانجرار إلى صراعات.. يمكننا أن ندخل في صراع والطرف الآخر كذلك، لكن من الأفضل تجنب هذا الأمر".

دعونا نخوض في الحوار ونتعامل ونقر بأن كافة الدول يجب ألا تكون شبيهة بالولايات المتحدة".

وكان باول، وهو سياسي وجنرال متقاعد بأربعة نجوم في الجيش الأمريكي، شغل منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس جورج بوش الابن من عام 2001 إلى عام 2005.

المصدر: تاس