العراق يطلب تبادل المحكومين مع روسيا

أكد سفير روسيا لدى بغداد، ماكسيم ماكسيموف، أن موسكو ترغب في توطيد العلاقات السياسية والدبلوماسية مع العراق، وإيجاد اتفاقيات ثنائية تساهم في إيجاد أرضية قانونية لرعايا البلدين.

وقدم ماكسيموف خلال زيارته لوزارة العدل العراقية اليوم مسودة اتفاق بهذا الشأن لطرحها للمناقشة والتعديل.

وبحث ماكسيموف مع وزير العدل حيدر الزاملي ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الحكومة الروسية.

وقال السفير الروسي لدى بغداد إن "الحكومة الروسية تساند العراق في حربه ضد الإرهاب، والتي تحقق من خلالها تبادل الخبرات ودعم القوات الأمنية العراقية في دحر عصابات "داعش" وتعزيز الأمن في المنطقة والعالم على حد سواء".

من جهته دعا الوزير العراقي إلى عقد اتفاقيات جديدة لتبادل المحكومين وفق مبدأ التعامل بالمثل واتفاقيات أخرى لتنظيم شؤون رعايا البلدين.

المصدر: RT