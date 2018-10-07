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برلسكوني في ضيافة بوتين يفند "كذبة شائعة"

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برلسكوني في ضيافة بوتين يفند
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني
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كشف رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، الذي وصل إلى روسيا لحضور عيد ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين، عن "كذبة شائعة" عن روسيا.

ونشر برلسكوني اليوم الأحد على حسابه في "إنستغرام" صورة له التقطت في مدينة سوتشي الساحلية الروسية المطلة على البحر الأسود وهو يشير بيده تجاه البحر وراءه.

وأرفق برلسكوني الصورة بتعليق قال فيه: "اكتشفت كذبة منتشرة أخرى وهي أن البحر الأسود، ليس أسود، بل لونه أزرق غامق وجميل".

وفي المنشورة السابقة كتب برلسكوني: "أتوجه إلى روسيا بمناسبة عيد ميلاد صديقي بوتين"، مضيفا أنه يعتزم مناقشة "كافة المسائل الدولية الحيوية" مع الرئيس الروسي.

المصدر: RT

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