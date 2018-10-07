أردوغان: أغلقنا صفحة عام 2013 ولن نفتحها من جديد

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له بالعاصمة أنقرة الأحد، بأن أنقرة أغلقت صفحة البنك الدولي عبر تسديد كافة ديونها عام 2013 ولن تعود إليه لأنها ليست بحاجة له.

وأكد خلال اليوم الثاني للاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية، أن تركيا تقف بعيدا عن أي مستوى تضطر فيه لقبول مساعدات من صندوق النقد الدولي.

وأشار في السياق أن أنقرة طوت دفتر ديون صندوق النقد الدولي إلى غير رجعة.

وصرح أردوغان أنه يعمل على جعل تركيا دولة رائدة في المنطقة، مبينا أن بلاده فتحت أبوابها أمام جميع الاستثمارات الخارجية.

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة تمتلك إمكانات تؤهلها لمواجهة الألاعيب الاقتصادية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أفشلت جميع المؤامرات التي دبرت ضدها.

وأضاف قائلا "نأسف لدعم بعض الأطراف الداخلية للتنظيمات الإرهابية".

المصدر: وكالات