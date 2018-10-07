إسرائيل تصف عملية إطلاق النار بالخطيرة وتتوعد

وصف الجيش الإسرائيلي عملية إطلاق النار، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة ثالث، بالخطيرة، مشيرا إلى أن العملية تم تنفيذها بشكل فردي وعلى خلفية وطنية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الشاب الفلسطيني، نفذ العملية بشكل فردي، وليس له انتماء تنظيمي، وكان يحمل تصريح عمل من السلطات الإسرائيلية، وعمل خلال الأشهر السبعة الأخيرة في المصنع الذي نفذ فيه العملية.

وكشف "الشاباك" الإسرائيلي عن هوية شاب، قال إنه منفذ العملية، اسمه أشرف نعالوة (23 عاما) من ضاحية شكوية في طولكرم شمال الضفة الغربية، مؤكدا "الشاباك" أنه لم تتوفر لديه أية معلومات مسبقة عن العملية.

وتواصل قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وعناصر المخابرات، مطاردة الشاب الذي أطلق النار مستخدما بندقية من نوع "كارلو"، فقتل إسرائيليا وإسرائيلية وأصاب ثالثة بجروح خطيرة، ثم تمكن من الانسحاب بسلام.

كذلك وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، العملية بالخطيرة، متوعدا بالوصل إلى منفذها ومحاسبته.

وقال نتنياهو إن "قوات الأمن تطارد القاتل الحقير. إنني متأكد بأنه سيتم إلقاء القبض عليه، وبأنه ستتم محاسبته قريبا".

المصدر: RT + وكالات