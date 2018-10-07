جريحان بحالة خطرة بإطلاق نار وسط باريس

أصيب شخصان بجروح نتيجة لإطلاق النار في شارع جورج الخامس في منطقة الشانزليزيه في وسط باريس، وفقا لصحيفة "لو باريزيان".

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وقالت الصحيفة إن حادث إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم الأحد، أسفر عن إصابة شخصين بعمر الـ30 عاما، تم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وفي التفاصيل، أن مهاجمين مجهولين أطلقوا النار على سيارة كان فيها السائق وراكب، وجدهم رجال إنفاذ القانون عند وصولهم إلى مكان الحادث فاقدي الوعي نتيجة نزفهما الكثير من الدم.

وقدمت الشرطة الإسعافات الأولية للجريحين، وبعد ذلك نقلتهما إلى المستشفى.

وتمكن المهاجمون الذين لم يعرف عددهم بالضبط من الفرار من مكان الحادث، وقالت صحيفة لوفيغارو إن المهاجمين كانوا على متن دراجتين ناريتين.

المصدر: نوفوستي