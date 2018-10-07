بومبيو يعلن عن تقدم في المحادثات مع كوريا الشمالية بعد لقائه كيم جونغ أون

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تحقيق تقدم في عملية التوصل لاتفاق حول تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية.

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وكتب بومبيو على صفحته في تويتر بعد انتهاء زيارته إلى بيونغ يانغ، اليوم الأحد: "جرت الزيارة إلى بيونغ يانغ للقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بنجاح. نحن (الولايات المتحدة وكوريا الشمالية) نواصل العمل على الاتفاقات التي تم التوصل إليها أثناء القمة (قمة ترامب-كيم) في سنغافورة. وأشكركم على استقبالي واستقبال فريقي من وزارة الخارجية الأمريكية".

وأفادت وكالة "كيودو" بوصول بومبيو اليوم الأحد إلى كوريا الجنوبية بعد أن أجرى محادثات استغرقت ساعتين مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في بيونغ يانغ بهدف تحقيق تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد أعضاء الوفد الذي يرافق بومبيو في جولته هذه أن زيارة بومبيو إلى كوريا الشمالية اليوم جرت بشكل أفضل مقارنة مع الزيارة السابقة.

وأضاف المصدر في الوقت ذاته أن عملية تحويل شبه الجزيرة إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية ستكون طويلة.

ومن المتوقع أن يلتقي بومبيو في كوريا الجنوبية رئيسها مون جاي إن، ونظيره الكوري الجنوبي كانغ كيونغ هوا، ويناقش معهما نتائج زيارته إلى بيونغ يانغ.

المصدر: تاس