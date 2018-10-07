نتنياهو: تحدثت مع بوتين واتفقنا على لقاء قريب لبحث التنسيق الأمني في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه سيلتقي قريبا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمواصلة العمل على التعاون في التنسيق الأمني في سوريا.

‏‎‏‎ وقال نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: "تحدثت قبل قليل مع الرئيس بوتين واتفقنا على الاجتماع قريبا من أجل مواصلة التنسيق الأمني الهام بين الجيشين​​​. إسرائيل ستعمل باستمرار من أجل منع إيران من التموضع عسكريا في سوريا، ومن تحويل أسلحة فتاكة إلى حزب الله بلبنان".

هذا وقد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بداية الأسبوع الجاري، أن روسيا سلمت المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا.

وقد اتخذت موسكو قرارا بتزويد الجيش السوري بأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300" بعد إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" في سوريا، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن سقوطها.

المصدر: وكالات