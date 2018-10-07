احتجاجات أمام البرلمان الإيراني بعد مصادقته على لائحة انضمام طهران لمعاهدة "CFT"

صادق نواب البرلمان الإيراني في اجتماعهم المفتوح صباح اليوم الأحد على لائحة انضمام طهران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب "CFT".

وقال مراسل RT إن نواب المجلس صادقوا على الخطوط العريضة وتفاصيل لائحة "CFT". فيما تجمع مئات الأشخاص أمام مبنى البرلمان احتجاجا على تصويت البرلمان لصالح الانضمام.

ووافق على اللائحة 143 نائبا، فيما عارضها 120 نائبا، وامتنع 5 آخرون عن التصويت من إجمالي عدد النواب الحاضرين وهم 271 نائبا.

وقد تجمع مئات الإيرانيين أمام مبنى البرلمان احتجاجا على التصويت لصالح الانضمام لمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "لا ينبغي على المجلس المصادقة علىCFT" و"لا يجب أن نجرب ثانية ما آل اليه مصير الاتفاق النووي".

المصدر: RT