مقتل شخصين جراء حادث دهس في الصين

أفادت النيابة الشعبية لمدينة نينبو الواقعة بولاية تشيجيانغ الصينية، اليوم الأحد، بأن شخصين قتلا، وأصيب 16 آخرون، جراء عملية دهس قام بها رجل شرق البلاد.

وقالت النيابة إن الحادث وقع مساء أمس السبت في حي بايلون بالمدينة، مضيفة أن رجلا يدعى "وان" هاجم الناس بسكين في الشارع بسبب خلاف شخصي. وبعد ذلك قام بدهس مجموعة من الناس بسيارته، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخص واحد فورا في الشارع، فيما لقي شخص آخر مصرعه فيما بعد متأثرا بجراحه.

وأشارت النيابة إلى أنه تم نقل 16 شخصا إلى المستشفى.

وتجري قوات الأمن المحلية حاليا تحقيقا في ملابسات الحادث.

المصدر: تاس