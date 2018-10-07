ليبرمان يتهم الدول الأوروبية بتشويه الحقائق عمدا!

بعث وزير دفاع إسرائيل أفيغدور ليبرمان، برسالة لسفراء 8 بلدان أوروبية، يتهم فيها دولهم "بالتشويه المتعمد" للحقائق والتدخل في شؤون إسرائيل الداخلية، لمعارضتهم هدم قرية الخان الأحمر.

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وتقول الرسالة التي بعث بها ليبرمان ونشرت نصها اليوم صحيفة "لوموند" الفرنسية: "تتوقع إسرائيل أن يتم التعامل مع شؤونها الداخلية ومؤسساتها القضائية بنفس القدر من الكرامة والاحترام اللذين تعتمد عليهما حكوماتكم بحق".

واتهم الوزير الإسرائيلي المتحدر من مولدوفا السوفيتية، الدول الأوروبية "بتشويه الواقع" و "التدخل الصريح" في الشؤون الداخلية لإسرائيل، بسبب اعتراضها على عزم قوات الاحتلال هدم تدمير قرية خان الأحمر العربية.

وتعتزم إسرائيل هدم وتدمير قرية الخان الأحمر المحاذية للقدس والطريق المؤدي إلى البحر الميت، والتي يقطنها حوالي 200 من البدو الفلسطينيين، وذلك بحجة بنائها دون ترخيص، وعلى الرغم من ورود العديد من الاحتجاجات من الخارج، رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا من السكان المحليين ضد الهدم.

وفي وقت سابق، حذرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، إسرائيل من العواقب التي قد تترتب على تدمير قرية الخان الأحمر.

وسبق للاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن أبدوا احتجاجاتهم ضد الهدم الوشيك للخان الأحمر، ووصفوا خطط السلطات الإسرائيلية بأنها تشكل تهديدا لاحتمالات التسوية في الشرق الأوسط.

ويشدد المحتجون على عملية الهدم على أن القرية جزء مما يسمى منطقة E-1 بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم اليهودية الكبيرة، والتي تعد "ذات أهمية حاسمة للاستمرارية الإقليمية للدولة الفلسطينية المستقبلية".

المصدر: نوفوستي