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مقتل 10 من عناصر الشرطة وسط أفغانستان

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مقتل 10 من عناصر الشرطة وسط أفغانستان
AFP NOORULLAH SHIRZADA
أفغانستان
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أفاد مسؤولون أفغان بمقتل 10 من رجال الشرطة على الأقل، في اشتباكات اندلعت بينهم وبين مسلحي حركة طالبان في ولاية وردك وسط أفغانستان.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية، إن المسلحين أطلقوا ليلة السبت النار على مبنى حكومي في منطقة سيد آباد، وقتلوا مدير شرطة المنطقة و9 رجال شرطة آخرين.

من جهته أعلن المتحدث باسم مكتب مدير الولاية عبد الرحمن منغال، أن مسلحي طالبان قاموا بعد قتلهم 10 من رجال الشرطة بالهجوم على عدد من المساكن، ودمروا نقاط التفتيش التي تم بناؤها مؤخرا، ومنعوا الدخول إلى عدد من الأحياء المحلية.

وأضاف أن قوات أمن الولاية قامت بهجوم مضاد لردع المسلحين.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن المسلحين سيطروا على منطقة سيد آباد وكل نقاط التفتيش الأمنية المحيطة، وقتلوا عددا كبيرا من أفراد قوات الأمن، واستولوا على الأسلحة والذخيرة والمركبات.

المصدر: رويترز

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