برلين ولندن تبحثان إمكانية فرض عقوبات ضد موسكو

كشفت وكالة "بلومبرغ" أن برلين ولندن تبحثان إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية الاتهامات الهولندية لموسكو بشن هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ونقلت الوكالة عن ديفيد ليدينتون، نائب رئيسة الوزراء البريطانية، قوله: "يجب أن نكون جاهزين لاتخاذ إجراءات إما بشكل فردي أو من الأفضل بالتعاون مع حلفائنا، إذا اقتضت الضرورة ذلك".

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أن ألمانيا تناقش مع شركائها الأوروبيين مسألة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وذكر المتحدث أن ألمانيا تحمل الاستخبارات الروسية مسؤولية الهجوم الإلكتروني الأخير، الذي قالت هولندا إنه استهدف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ونفت موسكو صحة الاتهامات الهولندية، بشن هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن روسيا تملك حق الوصول إلى معلومات المنظمة.

المصدر: نوفوستي