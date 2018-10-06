"قناة 11" العبرية": نتنياهو يخون الأمانة

أفادت "قناة 11" العبرية، الجمعة، بأن المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، قد يقرر محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمتي الاحتيال وإساءة الائتمان وليس بتهمة تلقي الرشوة.

وقالت مصادر مطلعة إن التحقيق الذي أجرته الشرطة مع نتنياهو يوم الجمعة يعزز مساعي المستشار ميندلبليت الرامية إلى توحيد ملفات 1000 و2000 و3000 بملف واحد.

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وقد أجري هذا التحقيق في ملف 2000 وانصب على اتصالات سياسية جرت لإبرام صفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.

وأضافت القناة أنه تمت مواجهة رئيس الوزراء مع إفادات لسياسيين وشرائط تسجيل لمحادثات مستشاره لشؤون الإعلام سابقا نير حيفتس الذي أصبح شاهد حق عام حاليا.

من جهته أفاد موقع صحيفة "معاريف" بأن الوزيرين ياريف ليفين وزئيف ألكين قدما إفادات في قسم الشرطة لاهاف 433 بشأن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء.

وانتهى بعد ظهر الجمعة التحقيق الـ12 مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملفي ألف وألفين على الأرجح.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن التحقيق مع نتنياهو استغرق حوالي أربع ساعات ونصف الساعة، موضحة أنه أجاب عن جميع الأسئلة بثقة تامة.

وقال ديوان رئاسة الوزراء إنه بعد التحقيق مع نتنياهو للمرة الثانية عشرة اتضح قطعا أنه لا شيء يستحق الذكر.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية