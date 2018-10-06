مقاتلتان هولنديتان ترافقان طائرة وقع شجار على متنها

أرسل سلاح الجو الهولندي مقاتلتين لمرافقة طائرة تقوم برحلة إلى أمستردام، افتعل أحد ركابها شجارا على متنها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية،اليوم السبت، نقلا عن السلطات.

وأشارت الشرطة إلى أن الشجار وقع على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) كانت تنفذ رحلة من أبوظبي إلى عاصمة المملكة. وقالت الشرطة إن "أمريكيا ذا 29 عاما من عمره أحدث ضجة بعد أن طلب منه كبير المضيفين أن يعود إلى مقعده، الأمر الذي تسبب في اندلاع شجار، إلا أن أفراد الطاقم وسائر الركاب تمكنوا من السيطرة على الرجل".

وذكرت أجهزة الأمن أن عددا من الركاب أصيبوا بجروح طفيفة جراء البلبلة.

وأوضحت القوات الجوية الهولندية أن مقاتلتين من طراز "إف-16" أقلعتا من قاعدة "ليوفاردن"، على الحدود مع ألمانيا، لمرافقة الطائرة.

وتلقى طاقم الطائرة تصريحا خاصا لهبوط اضطراري في مطار سخيبول بضواحي أمستردام، حيث قامت الشرطة بتوقيف الأمريكي المشاغب، ونقله إلى مستشفى خاص بالأمراض النفسية لمعاينته.

المصدر: نوفوستي