بومبيو وآبي يبحثان في نزع السلاح النووي عن شبه الجزيرة الكورية

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أثناء مباحثاتهما في طوكيو، التنسيق بين بلديهما في عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان، السبت، بأن بومبيو أكد لآبي عزمه على إطلاع الجانب الياباني على أي تقدم يحدث في عملية نزع السلاح النووي.

وقال بومبيو: "من الأهمية بالنسبة لنا الاطلاع على رأيكم قبل زيارتي إلى بيونغ يانغ، كي نتأكد من وحدة مواقفنا التامة فيما يتعلق بالبرنامج الباليستي والبرنامج الخاص بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية".

من جهته، شكر رئيس الحكومة اليابانية بومبيو على زيارته لطوكيو قبل أن يتوجه إلى بيونغ يانغ لإجراء محادثات مع مسؤولين كوريين شماليين، وذلك في إطار جولة آسيوية يقوم بها وزير الخارجية الأمريكية وتشمل أيضا بكين وسيئول.

المصدر: إنترفاكس