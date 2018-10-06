إندونيسيا: "سو-35" الروسية مقابل البضائع

قال سفير إندونيسيا لدى موسكو، وحيد سوبريادي، اليوم السبت، إن تأجيل تنفيذ الصفقة حول توريد مقاتلات روسية من طراز "سو-35" لجاكرتا لا علاقة له بالعقوبات الأمريكية.

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وفي حديث لوكالة "إنترفاكس"، أكد السفير أن سبب التأجيل فني محض لا صلة له بمسألة العقوبات. وأوضح أن على بلاده، بموجب شروط الصفقة، أن تسدد جزءا من قيمة المقاتلات الروسية ببضائع (وعددها لا يقل عن 16) ولا يزال نوعها قيد المناقشة بين وزيري التجارة الإندونيسي والروسي.

وكتبت صحيفة "كومرسانت" الروسية، السبت، أن تنفيذ الصفقة الروسية الإندونيسية حول توريد 11 مقاتلة من طراز "سو-35" إلى جاكرتا تم تأجيله بسبب العقوبات الأمريكية المحتملة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في المصانع الدفاعية الروسية ومصدر مقرب من الحكومة أن مواعيد توريد المقاتلات الروسية إلى إندونيسيا تغيرت بسبب القيود التي قد تفرضها واشنطن على جاكرتا بموجب قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".

وذكرت "كومرسانت" أن الولايات المتحدة لم تقدم لإندونيسيا ضمانات تؤكد عدم نيتها فرض العقوبات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الصفقة لا تزال قائمة.

ووقعت روسيا وإندونيسيا، في يونيو الماضي صفقة حول توريد 11 مقاتلة "سو-35" تبلغ قيمتها 1.14 مليار دولار. في مقابل ذلك يتعين على روسيا أن تشتري بضائع إندونيسية بنحو 570 مليون دولار.

المصدر: إنترفاكس + نوفوستي