دفع رئيس يوروتانيل السابق البالغ 91 عاما من العمر إلى قضبان مترو أنفاق لندن (فيديو)

كشف تسجيل التقطته كاميرات مراقبة، الواقعة الوحشية لقيام أحد المهاجمين في مترو أنفاق لندن، بدفع السير روبرت مالباس، البالغ من العمر91 عاما، ليسقط كلوح على قضبان السكك الحديدية.

إقرأ المزيد

ونشرت شرطة النقل البريطانية لقطات فيديو مصورة تظهر اندفاع شخص يدعى بول كروسلي ويبلغ من العمر 46 عامًا، نحو العجوز مالباس الرئيس السابق لـ Eurotunnel ليقوم بدفعه بقوة جنونية إلى وهدة السكك الحديدية التي هوى فوقها العجوز خائر القوى.

وتفيد التقارير بأن شاهد عيان من أصول عربية أنقذ الرجل العجوز من موت محقق تحت عجلات القطار الذي كان على أهبة الوصول، وهو عامل فندق يدعى رياض الحسني، سمع صرخات طلب المساعدة، فقفز من المنصة وانتشل العجوز قبل دقيقة واحدة من وصول القطار.

ونتيجة الحادث كسر حوض مالباس وأصيب رأسه بجرح غائر.

وقال بول كروسلي، الذي تم تشخيص إصابته بمرض انفصام الشخصية وجنون العظمة منذ كان في السابعة عشرة من عمره للشرطة: "أعلم أنني كنت مخطئا. لم أتمكن من الحصول على قسط كاف من النوم الليلة الماضية".

ووجدت المحكمة أنه مذنب بمحاولة قتل شخصين على الأقل. فعلاوة عن دفعه بشدة للعجوز مالباس، حاول في أبريل من هذا العام أيضًا دفع شاب لا يعرفه إلى القضبان.

المصدر: نوفوستي



