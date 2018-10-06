الرئيس الكولومبي يعرض عن الرد على وصفه بـ"الشيطان"

أعرض الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، عن الرد على نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي وصفه بالشيطان، ورفض الدخول في مشادة كلامية معه رغم تصريحاته المسيئة بحقه.

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ونقل موقع "تيمبو" عن دوكي، قوله: "لا أتعامل مع الهجمات الشخصية وأدافع عن الديمقراطية والحريات، وما ينبغي أن تفعله كل الدول التي تدافع عن الديمقراطية هو إدانة الأداء المفرط للدكتاتورية".

ونعت الرئيس الفنزويلي ذو الاتجاه اليساري الاشتراكي، نظيره الكولومبي الموالي لأمريكا والمؤيد لسياستها المناوئة لمادورو بـ"الشيطان".

ويتعرض الرئيس الفنزويلي لضغوط هائلة سواء من المعارضة المدعومة من الغرب في الداخل، أو من الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات قاسية على البلد الصغير طالت حتى زوجة مادورو، فضلا عن غالبية المقربين منه.

وأدلى وزير الخارجية الكولومبي ببيان فيما يتعلق بكلمات مادورو، قائلا إن "وزارة الخارجية تعتبر هذه التصريحات اعتداء على كرامة رئيس جمهورية كولومبيا، وعلى الحكومة التي تمثل الشعب الكولومبي الذي اختارها، مطالبا السلطات الفنزويلية بالتعامل على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين".

المصدر: نوفوستي