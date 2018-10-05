أمريكي يعترف بمحاولة تسميم بوتين

اعترف الأمريكي المتهم بإرسال ظروف بمادة سامة إلى البيت الأبيض والبنتاغون، بأنه أرسل مواد سامة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أيضا.

وتبين مواد التحقيق، التي تناقلت وسائل الإعلام الأمريكية مقتطفات منها، أن العسكري السابق ويليام كلايد ألن، الذي تم اعتقاله بعد تلقي ظروف تحتوي على مادة الريسين في البيت الأبيض والبنتاغون، أنه أرسل ظروفا مماثلة إلى المدعي العام الأمريكي جيف سيشنس وملكة بريطانيا والرئيس الروسي.

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واعترف ألن بأنه اشترى عبر الانترنت نحو 100 من بذور نبات الخروع، التي تحتوي على مادة الريسين السامة وقام بإرسال الظروف من مكتب البريد القريب من منزله في نهاية سبتمبر الماضي.

وكان البنتاغون والبيت الأبيض ومقر مكتب التحقيقات الفدرالي قد تلقت ظروفا مشبوهة يوم الثلاثاء الماضي، وتم العثور على مادة الريسين فيها. وفي وقت لاحق ألقي القبض على مرسل الظروف. وبعد توجيه التهم إليه، قد يصدر بحقه حكم بالسجن لعشرات السنين.

المصدر: نوفوستي