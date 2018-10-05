وسائل إعلام: عميل مزدوج "متوف" كشف زملاءه الروس للـ CIA يبعث من جديد

أفاد موقع BuzzFeed الإعلامي الأمريكي بأن رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج ألكسندر بوتييف، الذي كانت تقارير إعلامية تتحدث عن وفاته منذ سنتين، لا يزال على قيد الحياة.

وحسب المعلومات التي أوردها الموقع، فإن ألكسندر بوتييف، العقيد السابق في هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، الذي عمل في الولايات المتحدة وسرب معلومات عن شبكة زملائه لوكالة الاستخبارات الأمريكية، اشترى رخصة لصيد الأسماك بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويستند تقرير BuzzFeed إلى تطابق البيانات الشخصية للرجل الذي اشترى الرخصة والبيانات الشخصية لبوتييف، الذي تحدثت وسائل الإعلام سواء في الولايات المتحدة أو في روسيا، عن وفاته في يوليو عام 2016.

ورفض المكتب الصحفي لهيئة الاستخبارات الخارجية الروسية التعليق على هذه الأنباء.

يذكر، أن بوتييف الذي كان يشغل منصب نائب مدير قسم "أس" المسؤول عن عمل شبكة عملاء الاستخبارات الروسية في الولايات المتحدة، كشف للاستخبارات الأمريكية عن شبكة من 10 موظفين في الاستخبارات الروسية، بينهم الحسناء آنا تشابمان.

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وألقت الولايات المتحدة القبض على موظفي الاستخبارات الروسية، وتم تسليمهم لروسيا في إطار صفقة تبادل الجواسيس عام 2010.

وصدر بحق ألكسندر بوتييف في روسيا حكم بالسجن 25 سنة غيابيا بتهمة الخيانة العظمى.

المصدر: وكالات