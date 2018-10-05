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فرنسا: نشر روسيا منظومة إس-300 في سوريا ينذر بتصعيد عسكري

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فرنسا: نشر روسيا منظومة إس-300 في سوريا ينذر بتصعيد عسكري
AFP / CLEMENS BILAN
الخارجية الفرنسية - أرشيف -
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قالت الخارجية الفرنسية يوم الجمعة، إن نشر روسيا منظومة إس-300 الصاروخية المضادة للطائرات في سوريا ينذر بتصعيد عسكري ويعرقل آفاق التوصل لحل سياسي للحرب المستمرة منذ أكثر من 7 أعوام.

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وقالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في إفادة عبر الإنترنت "تراقب فرنسا بقلق تسليم روسيا قدرات دفاع جوي متطورة للنظام السوري".

وأضافت "في ظل التوترات في المنطقة يساهم تسليم روسيا مثل هذا العتاد في استمرار خطر التصعيد العسكري ويقضي على احتمال التوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية".

وكانت موسكو قررت توريد منظومات "إس-300" المضادة للطائرات لسوريا بعد كارثة طائرة "إيل-20" الروسية فوق اللاذقية، في الـ17 من سبتمبر 2018.

وحملت روسيا إسرائيل المسؤولية عن إسقاط الطائرة بصاروخ سوري بالخطأ، لدى تصديها لغارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية في محافظة اللاذقية غرب سوريا.

المصدر: وكالات

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