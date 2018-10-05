بيلاروس تطرد جاسوسين أجنبيين

أعلنت بيلاروس أن مواطنين أجنبيين اثنين "شخصان غير مرغوب فيهما" للاشتباه بتورطهما في التجسس، حسبما أعلن رئيس هيئة أمن الدولة البيلاروسية، فاليري فاكولتشيك، اليوم الجمعة.

وفي تصريح صحفي، أوضح فاكولتشيك أن النشاطات التي قام بها المذكوران كانت متصلة "بالسياسة الخارجية والعلاقات بين الدول"، دون أن يكشف عن جنسيتهما.

وأفاد المسؤول أيضا بأن الصحفي الأوكراني، بافل شارويكو، المدان في بيلاروس سابقا بتهمة التجسس، يمكن أن يحظى بالعفو.

وتم توقيف شارويكو في العاصمة البيلاروسية مينسك، في أكتوبر 2017، وكشفت هيئة أمن الدولة لاحقا عن تفاصيل توقيفه بعد شهر من ذلك. كما أكدت الهيئة أنه كان ضابطا من كوادر جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وأدار شبكة عملاء من المواطنين البيلاروس، كانوا يجمعون معلومات سرية ذات طابع عسكري وسياسي.

ووفقا لهيئة أمن الدولة، كان ضابط آخر في استخبارات الجيش الأوكراني، إيغور سكفورتسوف، مسؤولا عن تنسيق النشاطات الجاسوسية في البلاد. وقامت السلطات البيلاروسية بترحيل سكفورتسوف الذي كان يعمل مستشارا في السفارة الأوكرانية بمينسك، وردت كييف على هذا الإجراء بطرد دبلوماسي بيلاروسي.

وفي 19 فبراير، أصدرت المحكمة العليا البيلاروسية في حق شارويكو حكما بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة التجسس وإنشاء شبكة لهذا الغرض.

المصدر: تاس