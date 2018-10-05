بوتين ومودي: تسييس نشاطات "حظر الكيميائي" غير مقبول

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، رفض موسكو ونيودلهي تسييس نشاطات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

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وجاء في بيان مشترك صدر عن لقاء أجراه بوتين ومودي في إطار القمة الروسية الهندية السنوية الـ19 في نيودلهي، ونشر على موقع الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، أن الطرفين أكدا عزم بلديهما على "دعم الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز دور المعاهدة حول حظر تطوير وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتدميرها ومنع تسييس نشاطات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

كما جاء في البيان أن الجانب الهندي رحب بقيام روسيا بإتمام عملية تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية قبل الموعد المحدد ، واصفا ذلك "بالمساهمة الملحوظة" في بناء عالم خال من الأسلحة الكيميائية.

المصدر: موقع الكرملين