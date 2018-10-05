على الهواء مباشرة وعن غير قصد.. مذيعة بريطانية كادت أن تغرق مساعدها في البحر!

دفعت مقدمة النشرة الجوية في قناة MTV البريطانية أليسون هاموند مساعدها في البحر أثناء البث المباشر للنشرة.

وفقدت هاموند توازنها أثناء انتقالها من أحد المسطحات العائمة لمسطح آخر، لتباغت مساعدها بدفعة قوية أسقطته في البحر.

لكن الشاب تدارك الموقف وخرج بسرعة من المياه وسط ذهول الجميع. وبدا الإحراج على المذيعة لتسارع بتقديم اعتذارها لمساعدها وتعانقه.

المصدر: ريا نوفستي