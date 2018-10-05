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قتلى وجرحى مدنيون بغارة جوية في أفغانستان  

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قتلى وجرحى مدنيون بغارة جوية في أفغانستان  
AFP ZAKERIA HASHIMI
أفغانستان، أرشيف
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قتل 4 مدنيين على الأقل وأصيب 8 آخرون بغارة نفذتها القوات الجوية الأفغانية ضد مسلحي طالبان في ولاية قندهار جنوب غربي البلاد.

وقال مدير شرطة ولاية قندهار عبد الرازق إن مسلحين من حركة طالبان شنوا هجوما في منطقة معروف، مضيفا أن قوات الأمن الأفغانية نفذت غارة جوية أمس الخميس لردعهم.

وتابع: "المسلحون حاولوا الفرار واختلطوا مع القرويين أثناء حفل زفاف. وأسفرت غارة القوات الجوية عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال مسلحون من طالبان".

المصدر: رويترز

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