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نصيحة من ضابط إيراني لنتنياهو: تدرب على السباحة في المتوسط

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نصيحة من ضابط إيراني لنتنياهو: تدرب على السباحة في المتوسط
Sputnik Sergei Mamontov
طهران، أرشيف
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أوصى نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العمید حسین سلامي، نتنياهو بالتدرب على السباحة في البحر المتوسط لافتا إلى أنه "لن يجد قريبا مكانا للهروب له سوى البحر".

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وقال سلامي: "الكيان الصهيوني لا يمتلك أيا من مقومات الدولة الحقيقية".

وأضاف: "الكيان الصهيوني ليس على المستوى الذي يستحق تهديداتنا، إذ يكفيه حزب الله".

ورأى نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن "حزب الله يكفي للقضاء على الحياة السياسية للكيان الصهيوني".

المصدر: RT

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