نصيحة من ضابط إيراني لنتنياهو: تدرب على السباحة في المتوسط

أوصى نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العمید حسین سلامي، نتنياهو بالتدرب على السباحة في البحر المتوسط لافتا إلى أنه "لن يجد قريبا مكانا للهروب له سوى البحر".

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وقال سلامي: "الكيان الصهيوني لا يمتلك أيا من مقومات الدولة الحقيقية".

وأضاف: "الكيان الصهيوني ليس على المستوى الذي يستحق تهديداتنا، إذ يكفيه حزب الله".

ورأى نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن "حزب الله يكفي للقضاء على الحياة السياسية للكيان الصهيوني".

المصدر: RT