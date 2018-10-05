شاهد.. ميلانيا ترضع "دغفلا" في براري كينيا

زارت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب المحمية الوطنية في كينيا، وذلك في إطار جولتها الإفريقية التي تستمر 5 أيام.

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ووصلت ميلانيا اليوم الجمعة إلى محمية "نيروبى ناشونال بارك" للتعرف على الخطوات التي تتخذها كينيا للحفاظ على الأفيال وحيوان وحيد القرن المهددين بالانقراض.

وانضمت لميلانيا نظيرتها الكينية مارغريت كينياتا، ورصدت عدسات المصورين عقيلة ترامب وهي ترضع "دغفلا" صغيرا.

ومن المقرر أن تزور ميلانيا عددا من الأطفال في دار للأيتام، وأن تحضر عرضا يقوم به الأطفال في مسرح نيروبي الوطني.

وتعد كينيا المحطة الثالثة من الجولة الإفريقية التي تقوم بها ميلانيا ترامب والتي كانت قد بدأتها بزيارة غانا يوم الثلاثاء الماضي، وانطلقت منها إلى ملاوي أمس الخميس.

وتعتبر هذه أول جولة خارجية تقوم بها ميلانيا ترامب بمفردها، كما أنها المرة الأولى التي تزور فيها إفريقيا على الإطلاق.

AFP

AFP

AFP

AFP

المصدر: RT